WhatsApp* отреагировал на ограничение работы в России

Мессенджер WhatsApp* отреагировал на ограничение его работы в России. Комментарий компании передает агентство Reuters.

В компании заявили, что в России сервисом пользуются более 100 миллионов человек из разных регионов.

«Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщил WhatsApp.

Представители платформы также подчеркнули, что в WhatsApp, который «глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране», российские пользователи создают множество чатов — от рабочих до тематических.

В Кремле раскрыли результаты замедления иностранных мессенджеров

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что работу мессенджера в России продолжают ограничивать. Ведомство подчеркнуло, что сервис по прежнему не выполнил требования российского законодательства.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России