ChatGPT занимает две трети рынка чат-ботов

В ноябре 2025 года ChatGPT удерживал около 66−67% всего трафика чат-ботов на основе искусственного интеллекта в США. Платформа OpenAI, которой принадлежит ИИ-сервис, продолжает доминировать за счет эффекта масштаба, узнаваемости бренда и сформировавшихся пользовательских привычек, которые делают смену инструмента затратной для аудитории, пишет PPC со ссылкой на данные Similarweb.

Google Gemini уверенно закрепился на втором месте и демонстрирует один из самых высоких темпов роста в сегменте. За счет глубокой интеграции в экосистему Google — от поиска и Chrome до Workspace и рекламных инструментов — Gemini постепенно превращается из отдельного чат-бота в универсальный интерфейс доступа к сервисам компании. Это усиливает его позиции как среди массовых пользователей, так и среди бизнеса.

Третью строчку в рейтинге занимает Microsoft Copilot, интегрированный с Office и Windows. Экосистемный подход и встроенность ИИ-помощника в повседневные рабочие сценарии пользователей становятся ключевым фактором в конкурентной борьбе.

Рынок чат-ботов уже не является монополией в чистом виде, но остается асимметричным. ChatGPT по-прежнему контролирует около двух третей трафика, однако рост Gemini и появление новых игроков указывают на постепенное перераспределение внимания пользователей.

Ранее сообщалось, что ChatGPT стал самым загружаемым бесплатным приложением для iPhone в США по данным Apple. Чат-бот занял первое место среди всех неигровых приложений в годовом рейтинге загрузок, опередив такие популярные приложения, как Google, TikTok.