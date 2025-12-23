Названы самые опасные интернет-браузеры

Компания Digitain представила исследование, в котором браузеры оценивались не по производительности или функциональности, а по уровню защиты пользовательских данных и конфиденциальности. В рейтинг вошли как классические решения, так и новые продукты на базе искусственного интеллекта, сообщает Neowin.

Худшим по совокупности показателей стал браузер ChatGPT Atlas от OpenAI, который не прошел ключевые тесты, включая защиту соединения и блокировку трекеров, и получил максимальный уровень риска — 99 баллов из 100 возможных.

Второе место занял Google Chrome с показателем 76 баллов — аналогичный результат зафиксирован у Vivaldi. Несколько лучше ситуация у Microsoft Edge (63 балла), а замыкает пятерку наименее безопасных браузеров Opera с результатом 58 баллов.

Далее в рейтинге расположились Ungoogled (55 баллов), Mozilla Firefox (50), Apple Safari (49), DuckDuckGo (44) и Tor (40), продемонстрировавшие более высокий уровень защиты данных.

Как отметил руководитель группы цифрового маркетинга Digitain Паруйр Арутюнян, браузеры на базе ИИ, включая ChatGPT Atlas и Comet, вызывают значительный интерес у пользователей благодаря новым функциям, однако требуют повышенного внимания к вопросам безопасности.

Наиболее безопасными по итогам исследования были признаны Brave и Mullvad Browser. Последний позиционируется как браузер с открытым исходным кодом, ориентированный на максимальную конфиденциальность и минимизацию пользовательского трекинга.