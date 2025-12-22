Хакеры взломали каталог Spotify

Группа "пиратских активистов" взломала музыкальный каталог Spotify, шведско-люксембургского сервиса потоковой передачи аудио и медиаконтента, получив доступ к 86 млн аудиофайлов. Об этом сообщил журнал Billboard.

В сообщении утверждается, что копирование включает 256 млн строк метаданных треков и 86 млн аудиофайлов, которые будут распространяться через P2P-сети в виде торрентов общим объемом примерно 300 терабайт.

По состоянию на 21 декабря, согласно информации, были опубликованы только метаданные, но не музыкальные файлы.