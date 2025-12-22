WhatsApp* уже в ближайшее время могут «отключить у всех»

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован в нашей стране. Об этом сообщил News.ru Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как уточнил собеседник, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально придерживается такой позиции. Сервис уже сталкивается с определенными ограничениями. Он подчеркнул, что блокировка WhatsApp* будет продолжаться до тех пор, пока сервис не начнет соблюдать законодательство Российской Федерации.

Свинцов утверждает, что речь идет о «донастройке системы». Он обратил внимание на то, что множество провайдеров широкополосного интернета и мобильных операторов управляют своей инфраструктурой по-разному.

В некоторых регионах блокировка уже хорошо налажена, а в других — не так эффективно. Управление такой сложной системой, включающей блокировку всех шлюзов и разделение трафика, представляется непростой задачей. Вероятно, в ближайшем будущем WhatsApp* может быть отключен «у всех», пояснил Свинцов.

Россияне пожаловались на проблемы в работе WhatsApp

Российские пользователи ранее столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp*. Наибольшее количество жалоб поступает из наиболее крупных мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга. По словам жителей этих городов, в мессенджере возникают проблемы с отправкой и получением сообщений.

* Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.