Роскомнадзор подтвердил замедление WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* продолжает нарушать действующее законодательство России, в связи с чем Роскомнадзор принимает меры по замедлению работы платформы. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

© Вечерняя Москва

По данным СМИ, скорость работы WhatsApp* в России сократилась на 70–80 процентов. Операторы связи к этому отношения не имеют. Наибольшее число жалоб на работу платформы поступает из Московского региона.

Еще в августе Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram. Уже в конце ноября представители ведомства заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp* и что мессенджер будет полностью заблокирован, если не выполнит требования законодательства.

Президент России Владимир Путин заявил, что мессенджеры, в том числе Telegram, применяются для воздействия на умы молодого поколения. Именно поэтому властям нужно уметь работать с этими инструментами.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.