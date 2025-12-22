Россияне пожаловались на проблемы в работе WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

Сообщается, что о неполадках 22 декабря сообщили более 1,6 тысячи россиян.

Больше всего жалоб (59 процентов) поступило из Москвы. Также сообщения о неполадках отправляли жители Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской и Владимирской областей, Калининградской области, республики Крым и других российских регионов.

WhatsApp* начал предлагать россиянам добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.