«Не поддается объяснению»: ученые озадачены планетой в форме лимона

Ученые озадачены странной планетой в форме лимона, которая "не поддается объяснению". Планета размером с Юпитер была обнаружена космическим телескопом НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) и настолько необычна, что бросает вызов всему, что мы знаем о том, как формируются планеты.

© NASA

Газовый гигант, получивший название PSR J2322–2650b, обладает экзотической атмосферой из углерода и гелия, которая не похожа ни на одну другую известную экзопланету, указывается в статье британского таблоида Daily Mail. Облака сажи проплывают через перегретые верхние слои атмосферы и конденсируются в алмазы глубоко в сердце планеты.

Эта необычная композиция становится еще более странной из-за того, что эта планета не вращается вокруг звезды, подобной нашему солнцу. Вместо этого этот планета вращается вокруг нейтронной звезды, известной как пульсар, – сверхплотного ядра мертвой звезды, которое сжимает массу Солнца до размеров города. Расположенный в 750 световых годах от Земли, этот пульсар постоянно бомбардирует захваченную им планету гамма-лучами и под действием силы тяжести растягивает ее в уникальную "лимонную" форму.

Это приводит к одним из самых экстремальных перепадов температур, когда-либо наблюдавшихся на планете: температура колеблется от 650°C ночью до 2030°C днем, отмечает далее Daily Mail. Даже по меркам экзотических экзопланет, PSR J2322–2650b выделяется как исключительно странная. И в новой статье, принятой к публикации в Astrophysical Journal Letters, исследователи использовали телескоп JWST, чтобы показать, что эта планета на самом деле еще более странная.

Соавтор исследования доктор Питер Гао рассказывает: "Я помню, что после того, как мы получили данные, нашей общей реакцией было "Что это, черт возьми, такое?" "Это сильно отличается от того, что мы ожидали".

Из примерно 6000 известных экзопланет это единственный газовый гигант, который вращается вокруг нейтронной звезды, отмечает Daily Mail. Это неудивительно, учитывая, что нейтронные звезды, как правило, разрывают своих соседей на части под действием силы тяжести или испаряют их при бомбардировке мощным излучением. PSR J2322–2650b также находится необычайно близко к своей звезде - всего в 1,6 миллионах километров, по сравнению с расстоянием в 160 миллионов километров между Землей и Солнцем. Это означает, что год в этом странном мире длится всего 7,8 часов, поскольку он вращается вокруг нейтронной звезды с невероятной скоростью, продолжает Daily Mail.

Но что действительно делает планету абсолютной аномалией, так это состав ее атмосферы.Соавтор исследования доктор Майкл Чжан из Чикагского университета комментирует: "Это новый тип атмосферы планеты, который никто никогда раньше не видел.

Вместо обычных молекул, которые мы ожидаем увидеть на экзопланетах, таких как вода, метан и углекислый газ, мы обнаружили молекулярный углерод, в частности, C3 и C2”.

Это действительно странно, потому что при таких высоких температурах, какие существуют на планете, углерод должен связываться с любыми другими атомами в атмосфере, пишет далее Daily Mail. Это означает, что молекулярный углерод может доминировать только тогда, когда в атмосфере почти нет кислорода или азота. Из примерно 150 планет, которые ученые тщательно проанализировали, ни на одной из них нет молекулярного углерода в атмосфере. Однако ученые до сих пор не имеют ни малейшего представления о том, как могла образоваться такая странная планета.

"Образовалась ли эта штука как обычная планета? Нет, потому что у них совершенно другой состав", - утверждает доктор Чжан.

Точно так же планета не могла образоваться в результате разрушения внешних слоев звезды, поскольку ядерные реакции в ядрах звезд не приводят к образованию чистого углерода.Доктор Чжан добавляет: "Очень трудно представить, как можно получить этот чрезвычайно обогащенный углеродом состав. Кажется, это исключает все известные механизмы образования".

В настоящее время наиболее вероятной теорией исследователей является то, что углерод и кислород кристаллизовались в недрах планеты по мере ее охлаждения. Кристаллы чистого углерода могли всплыть на поверхность и смешаться с гелием, что ученые и наблюдали в своих данных.

Однако соавтор исследования профессор Роджер Романи из Стэмфордского университета говорит, что это не решает всех проблем: "Что-то должно произойти, чтобы не допустить попадания кислорода и азота. И вот тут-то и возникает загадка. Но приятно не знать всего. Я с нетерпением жду возможности узнать больше о странностях этой атмосферы. Здорово, когда у тебя есть головоломка, за которой можно понаблюдать”.