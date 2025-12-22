Космонавт Кудь-Сверчков: "ночь" на МКС длится примерно 40 минут

Газета.Ruиещё 2

"Ночь" на Международной космической станции (МКС) длится всего 40 минут, рассказал космонавт и спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков. Он показал кадры Земли в самую длинную в Северном полушарии ночь в году, а это только один из 16 пролетов МКС за сутки.

Космонавт Кудь-Сверчков: "ночь" на МКС длится примерно 40 минут
© ТАСС

"Пока Земля делает один оборот вокруг своей оси, МКС успевает облететь планету 16 раз. Каждый виток вокруг Земли МКС совершает за 90 минут", - сказал космонавт.

Он добавил, что за полтора часа свет и тень на орбите сменяют друг друга, а теневой участок продолжается около 40 минут. До этого профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев говорил о том, что самый короткий световой день в году выпал в РФ и других странах Северного полушария на 21 декабря.

В российском городе Полярные Зори в Мурманской области было светло всего примерно 18 минут. А самый длинный световой день среди городов РФ прогнозировался в дагестанском Дербенте, где солнце должно было сесть только через 9 часов 7 минут.