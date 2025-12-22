В Индии обнаружен крупнейший древний круглый лабиринт

В районе пастбищ Борамани округа Солапур в Индии обнаружен классический лабиринт из 15 кругов — на сегодняшний день это крупнейшая подобная находка.

Об открытии археолога Сачина Патила из Деканского колледжа в Пуне сообщает The Times of India. По его мнению, лабиринт указывает на оживленную торговлю, связывавшую город Тер в округе Дхарашив и Римскую империю около 2000 лет назад.

Находка привлекла внимание международного научного сообщества и будет подробно описана в журнале Caerdroia, британском издании, посвященном лабиринтам, в наступающем году.

До сих пор самым большим в Индии считался лабиринт с 11 кольцами. Новая находка размером 50 на 50 футов (около 15×15 метров) состоит из 15 окружностей. По общей площади он стал вторым в (первенство принадлежит 17-метровому квадратному лабиринту в Гедимеду, Тамилнад), а среди круглых — крупнейшим.

«Этот лабиринт относится к классическому типу, однако спираль в его центре — черта, весьма характерная именно для Индии, которую здесь часто называют "чакравьюха". Это, безусловно, крупнейший в Индии каменный лабиринт с таким количеством концентрических колец», — заявил ведущий мировой специалист по лабиринтам, редактор Caerdroia Джефф Савард.

По словам Патила, такие лабиринты, вероятно, служили навигационными ориентирами для римских купцов, путешествовавших по западному побережью Махараштры на северо-восток и в другие регионы Индии. «Эти торговцы обменивали золото, вино и драгоценные камни для украшений на специи, шелк и индиго», — пояснил он.

Открытие согласуется с историческими данными, подтвердил заведующий кафедрой археологии Деканского колледжа П. Д. Сабале.

«Регион, включающий Колхапур, Карад и Тер, был крупным центром внешней торговли. Ранее, в 1945 году, при раскопках в Брахмапури была найдена статуя греко-римского бога морей Посейдона и отполированное бронзовое зеркало. Присутствие лабиринтов в районах Сангли, Сатара и Солапур указывает на то, что вся эта полоса была оживленным торговым путем — “шелковым путем” — для греко-римских купцов», — рассказал он.

Первыми древнее сооружение заметили члены неправительственной организации Nature Conservation Circle, работающей в заповеднике сафари в степях Борамани, во время наблюдений за популяциями большой индийской дрофы и индийского волка. Они зафиксировали объект и сообщили о нем Патилу.

Прибыв на место, археолог убедился в значимости древней постройки. Лабиринт сложен из небольших каменных блоков. Слой почвы между кольцами достигает нескольких сантиметров, что указывает на его вековую нетронутость. Патил также заметил, что конструкция напоминает лабиринт, изображенный на критских монетах, бывших в обращении между I и III веками.