Представлен необычный домашний планшет от Xiaomi

Xiaomi анонсировала Home Screen 11 — многофункциональный домашний планшет. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Xiaomi Home Screen 11 оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он рассчитан на просмотр контента из стриминговых сервисов, отображение новостей, управление устройствами экосистемы Xiaomi Home, а также демонстрацию статичных изображений и семейных фотографий.

Устройство объединяет сразу несколько сценариев использования. Home Screen 11 может работать как умная колонка — внутри установлена стереосистема, состоящая из среднечастотного динамика и сабвуфера. Планшет также выполняет функции домофона, видеоняни и камеры видеонаблюдения: для этого предусмотрены камера на 8 Мп и микрофон, поддержка уведомлений о движении и звуках, а также интеграция с умными дверными звонками.

Гаджет также поддерживает Bluetooth 5.4, протокол Mesh 2.0 и голосового ассистента XiaoAI на базе искусственного интеллекта, позволяющий управлять устройствами умного дома голосовыми командами. Среди других характеристик Xiaomi Home Screen 11 — восьмиядерный процессор, операционная система Android 16, Ethernet-порт, металлический корпус и отдельный детский режим.

Старт продаж Xiaomi Home Screen 11 и раскрытие стоимости ожидается 25 декабря.