Глава Microsoft призвал уволиться неготовых работать над внедрением ИИ

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассматривает ИИ одновременно как экзистенциальный вызов и стратегическую возможность, способную определить долгосрочное лидерство компании в технологической отрасли. Об этом свидетельствуют внутренние документы корпорации, а также комментарии действующих и бывших руководителей Microsoft, сообщает Business Insider.

Отмечается, что в компании уже запущены масштабные организационные изменения, включая кадровые перестановки и ужесточение требований к скорости и эффективности работы команд. Эти шаги направлены на перераспределение полномочий в пользу лидеров ИИ-направления и радикальный пересмотр подходов к разработке и финансированию продуктов. Утверждается, что в отношении ряда топ-менеджеров и ветеранов Microsoft Наделла занял жесткую позицию, предлагая фактически выбор между активным внедрением ИИ и уходом из компании.

Одним из ключевых кадровых решений стало повышение Джадсона Альтхоффа, многолетнего главы продаж Microsoft, до должности генерального директора коммерческого подразделения. Этот шаг должен высвободить время для Наделлы и инженерного руководства, позволив им сосредоточиться на технической части ИИ-стратегии — от строительства дата-центров и системной архитектуры до фундаментальных исследований и продуктовых инноваций. Во внутренней служебной записке назначение было охарактеризовано как «тектонический сдвиг» в развитии ИИ-платформы Microsoft.

По словам одного из топ-менеджеров компании, новая управленческая конфигурация уже дает эффект, предоставляя Наделле дополнительные ресурсы для прямого участия в формировании ИИ-повестки. Он отметил, что глава Microsoft полностью вовлечен в процессы обучения, внедрения и развития ИИ внутри корпорации.

Источники Business Insider также сообщают, что Наделла лично проводит еженедельные совещания, посвященные внедрению ИИ, и курирует специализированный канал в Microsoft Teams. Эти встречи намеренно проходят в менее формальном формате и ориентированы на ускорение обмена идеями. При этом приоритет часто отдается выступлениям младших инженеров, а не управленцев, что должно снизить влияние иерархии и стимулировать практические инициативы.

На фоне трансформации возможны и дальнейшие кадровые изменения. По данным инсайдеров, многолетний руководитель направлений Office и Windows Раджеш Джа рассматривает вариант выхода на пенсию, а глава подразделения кибербезопасности Чарли Белл может покинуть компанию.