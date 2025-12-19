Орлов: РОС развернут в составе российского сегмента МКС

Российскую орбитальную станцию (РОС) развернут в составе российского сегмента МКС. Впоследствии она будет отделена в самостоятельный полёт.

С таким заявлением выступил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» директор ИМБП РАН Олег Орлов.

«Научно-технический совет «Роскосмоса» поддержал это предложение и утвердил в качестве основного возможного сценария...» — приводит его слова «Интерфакс».

В конце ноября герой России командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко заявил, что Москва созданием РОС не наносит США «космический удар».