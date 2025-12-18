Раскрыта серьезная угроза для Земли от образцов марсианского грунта

Доставка образцов грунта с Марса на Землю может представлять серьёзную биологическую угрозу, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Исследователь пояснил, что человечество пока не располагает убедительными доказательствами безопасности контакта земной биосферы с потенциально неизвестными формами жизни с других планет.

По его мнению, отсутствие зафиксированных случаев заражения не исключает реальной опасности, а существующие возможности для противодействия таким сценариям крайне ограничены.

Эйсмонт констатировал, что в случае неблагоприятного развития событий последствия могут быть необратимыми.

Ранее сообщалось, что доставка образцов почвы с Марса на Землю — один из главных приоритетов исследовательской программы NASA, которую проводит марсоход Perseverance.

Вместе с тем, эта амбициозная программа может стать жертвой сокращения бюджета, предпринятого при администрации Дональда Трампа.