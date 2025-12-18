Впервые опубликованы чертежи складного iPhone Fold

При раскрытии смартфон демонстрирует дисплей размером 7,76 дюйма, что значительно меньше экрана планшета iPad Mini

© Iphone-Ticker

Немецкий ресурс Iphone-Ticker опубликовал чертежи будущего складного смартфона от Apple, предположительно, получившего название iPhone Fold. Изображения демонстрируют устройство с дизайном камеры, похожим на iPhone Air, оснащенное двумя сенсорами, сообщает ixbt.

Размер устройства в закрытом положении составляет 83,8 × 120,6 × 9,6 мм, делая его тонким, хотя и не таким компактным, как некоторые конкуренты на рынке. Например, Samsung Galaxy Z Fold7 обладает размерами 158,4 × 72,8 / 143,2 × 8,9 мм, существенно отличаясь по формату.

При раскрытии смартфон демонстрирует дисплей размером 7,76 дюйма, что значительно меньше экрана планшета iPad Mini.

Ранее "Реальное время" писало, что акции Apple выросли более чем на 4% на фоне выхода iPhone 17.