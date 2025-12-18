Раскрыт сценарий запуска Российской орбитальной станции

Российская орбитальная станция (РОС) будет развернута в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением в самостоятельный полет после завершения проекта МКС.

© «Роскосмос»

Об этом на пресс-конференции заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Научно-технический совет Роскосмоса поддержал это предложение и утвердил в качестве основного возможного сценария развертывание Российской орбитальной станции в составе российского сегмента МКС с последующим отделением в самостоятельный полет по завершению проекта МКС", - сказал Орлов.

Он также добавил, что тема выбора орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса поднималась Роскосмосом из геополитических соображений.

"И с учетом довольно глубокого анализа текущего состояния проекта и его реализации несколько месяцев работала специальная комиссия", - отметил глава ИМБП.

Ранее сообщалось, что запланированная стоимость проекта РОС - 608,9 млрд рублей. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.