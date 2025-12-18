Pinterest оштрафовали на 6 млн рублей

Мировой суд N 422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 6 млн рублей фотохостингу Pinterest за неисполнение предписаний Роскомнадзора об удалении запрещенной информации и невыполнение мониторинга интернет-сервиса.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.