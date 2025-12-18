Новый баг Android ломает установку новых приложений через Google Play

Если сегодня вы открывали Google Play и приложение внезапно закрывалось, как только вы нажимали на строку поиска, — вы не одиноки. Пользователи Android по всему миру жалуются на неприятный баг: Google Play Store вылетает при попытке что-нибудь найти. Проблема проявляется максимально просто и раздражающе.

Ряд жалоб на подобное поведение появился, например, на Reddit. Достаточно тапнуть по иконке поиска или строке ввода — и магазин приложений тут же закрывается. Судя по отзывам, сбой не зависит ни от модели смартфона, ни от версии Android: ломается всё подряд.

Некоторым помогает очистка кеша или перезагрузка устройства, но для многих это не решает проблему. Похоже, речь идёт о серверном сбое или ошибке в одном из последних обновлений Google Play, исправлять которую придётся уже самой Google.

Для пользователей это особенно болезненно, потому что поиск — главный способ взаимодействия с магазином приложений. Фактически, без него Play Store становится почти бесполезным. На этом фоне пользователи в соцсетях и на форумах уже успели сравнить ситуацию с App Store от Apple, который обычно переживает такие сбои заметно спокойнее — по крайней мере, базовые функции там редко ломаются.

К счастью, временные обходные пути всё же есть. Самый рабочий вариант — откатить обновления Google Play. У многих пользователей это сразу возвращает поиск к жизни. Проблемной, в частности, называют версию 49.2.33-31.

Как это сделать:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Приложения». Найдите Google Play Store. Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Удалить обновления».

После этого Play Store вернётся к заводской версии, и поиск, как правило, снова начинает работать.

Есть и другой костыль: искать нужное приложение через браузер, а затем открывать его страницу в Google Play по прямой ссылке. Неудобно, но в качестве временного решения сойдёт.

Поскольку проблема носит массовый характер, пользователи ожидают, что Google выпустит фикс в ближайшее время. Пока же остаётся либо пользоваться обходными путями, либо вообще не трогать поиск и ограничиться списком уже установленных приложений. «Корпорация добра» пока официально ситуацию не прокомментировала.