iPhone избавится от «пилюли»

Следующая версия iPhone 18 Pro и Pro Max впервые спрячет компоненты Face ID под экран. Фронтальная камера останется видимой только как маленькое отверстие в углу дисплея. Это может изменить формат Dynamic Island: он либо исчезнет, либо сильно поменяется. Об этом сообщает The Information.

Ранее Apple постепенно уменьшала размер вырезов: от большой «челки» iPhone X к маленькой «пилюле» iPhone 14 Pro, а теперь — к почти невидимому отверстию. Такой шаг увеличит полезную площадь экрана, при этом система безопасности останется прежней — 3D-распознавание лица.

По слухам, новинка будет только у Pro-моделей и выйдет не раньше 2026 года. Базовые iPhone 18 и бюджетный iPhone 18e, вероятно, появятся весной 2027-го и сохранят привычные вырезы под камеру и Face ID.

Кроме того, Apple может представить другие новинки в этом же релизе: ультратонкий iPhone 18 Air и первый складной iPhone, о котором давно ходят слухи.

Ранее стали известны характеристики складного iPhone. По данным Bloomberg, первая складная модель смартфона будет оснащена четырьмя камерами: двумя задними, одной на внутренней части устройства и одной — на фронтальной. Девайс также не будет иметь слот для SIM-карт.