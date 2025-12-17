Раскрыта тайна Бермудского треугольника

Под Бермудскими островами найдена геологическая аномалия — необычно толстый слой породы толщиной 12,4 мили внутри тектонической плиты. Этот слой, расположенный под корой, может объяснить загадочное поднятие островов, сообщает Geophysical Research Letters.

Обычно такое поднятие связано с вулканической активностью, но на Бермудах извержений не было уже 31 миллион лет, напоминают авторы. Исследователи из Йельского университета и Смит-колледжа использовали сейсмические данные для изучения глубинной структуры острова. Они обнаружили, что плотность аномального слоя отличается от окружающих пород, что влияет на сейсмические волны.

Анализ древней лавы показал, что она образовалась из высокоуглеродистых пород глубоко в мантии, что указывает на ее происхождение в период формирования суперконтинента Пангея. Это открытие помогает понять, как земная кора эволюционирует в течение миллионов лет.

Исследователи надеются найти аналогичные аномалии на других островах для понимания уникальности Бермудских островов или выявления новых подобных геологических явлений.