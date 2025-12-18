В Ингушетии обнаружили следы древнего поселения бронзового века

В горной части Ингушетии археологии нашли фрагменты древнего поселения внутри жилой башни комплекса "Тумги".

© Правительство Республики Ингушетия

Уникальная находка предварительно датируется бронзовым веком. Об этом сообщает пресс-служба властей республики.

Отмечается, что под конструкциями башни обнаружена не имеющая известных аналогов на Северном Кавказе система укреплений. По прогнозам ученых, ее изучение поможет получить новые сведения о национальном происхождении местного населения.