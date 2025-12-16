GigaChat сдал экзамены на бакалавра в РАНХиГС

Нейросеть GigaChat от Сбера успешно сдала экзамены в Президентской академии на уровень бакалавра по направлениям «Экономика и финансы» и «Финансовая грамотность». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

© Газета.Ru

Экзамен разработали эксперты Президентской академии. Тест включал 400 вопросов по микро- и макроэкономике, международной экономике, экономической политике, банковской системе, налогообложению, бухгалтерскому учету и другим профильным темам. Задания проверяли как теоретические знания, так и способность выполнять расчеты и предлагать решения реальных финансовых ситуаций.

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев подчеркнул, что GigaChat подтвердил глубокие знания и высокий уровень экспертизы в сфере финансов.

«Уже сейчас нейросеть помогает людям разбираться в сложных аспектах экономики, инвестиций и управления личными средствами. Вместе с Минфином и Банком России мы работаем над повышением финансовой грамотности и культуры населения. Мы проводим лекции и онлайн-курсы для школьников, студентов, людей старшего возраста, проводим спецпроекты по накоплениям, инвестициям, страхованию и финансовой безопасности на образовательной платформе «СберСова», — сказал он.

Царев напомнил, что в приложении банка «Помощник по расходам» на базе нейросети GigaChat помогает меньше тратить без ущерба для качества жизни. Он анализирует траты, формирует еженедельные и ежемесячные отчеты с ключевыми трендами, сравнивает поведение с похожими клиентами и дает персонализированные рекомендации.