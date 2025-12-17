Звездопад Урсиды станет финальным «космическим салютом» года

Пик метеорного потока Урсиды, прогнозируемый в ночь на 22 декабря, станет последним звездопадом года.

Мощность "космического салюта" составит около 10 "падающих звезд" в час, сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

"В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток - Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до 10 "падающих звезд" в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным "космическим салютом" уходящего года", - сообщили в вузе.

Родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/ Туттля (8P/Tuttle). Область вылета метеоров (радиант) потока находится в созвездии Малой Медведицы, рядом с Полярной звездой. Из-за этого поток хорошо виден именно жителям Северного полушария Земли.

"Радиант потока <…> будет виден всю ночь. Это дает возможность любоваться звездопадом с вечера до рассвета, в отличие от тех, чьи радианты восходят лишь глубокой ночью. Благодаря этому Урсиды становятся отличным выбором для семейных наблюдений или для тех, кто предпочитает не засиживаться допоздна", - пояснил эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Представитель вуза посоветовал выбирать для наблюдения места с чистым безоблачным небом, находящиеся вдали от городской засветки.