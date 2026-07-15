Почему некоторые животные едят собственных детей?

Животные нередко поедают собственных детенышей: науке известны более 1 500 каннибалистических видов, куда входят в том числе и популярные домашние питомцы. Портал popsci.com рассказал, почему некоторые животные убивают свои выводки, и как это помогает им выживать.

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Размножение — это инвестиция, как и уход за потомством. Однако разные животные вкладывают разные объемы времени, энергии и ресурсов в своих детенышей. Медленно размножающиеся животные, вроде слонов или китов, подолгу ухаживающие за одним детенышем, наименее склонны к каннибализму. А те, что имеют более быстрые репродуктивные циклы, напротив, чаще пожирают собственное потомство — при большом выводке жизнь каждого отдельно взятого детеныша обладает меньшей ценностью.

Частичный и полный каннибализм выводка — на самом деле два разных поведения с разными мотиваторами. Частичный каннибализм наиболее распространен среди насекомых, пауков и рыб, которые могут порождать сотни, если не тысячи, детенышей одновременно. Некоторые из этих родителей поедают часть потомства, если им не хватает пищи. Другие делают это для того, чтобы другим хватило пропитания.

Некоторые млекопитающие, в том числе кошки, собаки и свиньи, могут съедать отдельных детенышей — мертворожденных или слабых, тех, у кого низкие шансы на выживание. Для них каннибализм может быть способом вернуть энергию, потраченную на размножение, поскольку деторождение всегда оказывает сильный стресс на самку. Но ученые нашли и много других причин для частичного каннибализма: снижение излишка популяции, соблюдение пропорции пола выводка, или даже влияние паразитической инфекции.

Частичный каннибализм выводка также наблюдается в случаях, где один родитель снижает количество детенышей с чужими генами. Некоторые самцы рыб способны «чуять» наследственность детей по химикатам, генерируемым, когда мальки вылупляются из яиц. Но подобное поведение нередко идет против желания матери, поскольку она генетически связана со всем потомством и хочет, чтобы выжил каждый.

В результате между самцом и самкой в паре может произойти ссора: рыба-мать хочет защитить своих малышей, а отец — съесть их. В видах, где самки и самцы ухаживают за потомством совместно, мамы зачастую охраняют яйца, пока папы патрулируют местность в поисках угроз.

Полный каннибализм же случается в ситуациях, где размер выводка может очень разниться от одной попытки размножения к другой. Иногда выводок может получиться меньше, чем того хочет животное — и тогда оно может полностью уничтожить его, чтобы, по сути, попытаться еще раз с чистого листа.

Данный тип каннибализма выводка наблюдается среди мелких млекопитающих, таких как грызуны и кролики. Научные работы идентифицировали стресс как фактор, способный мотивировать самок грызунов на поедание собственного потомства. В опасном окружении, где шансы детенышей на выживание минимальны, полный каннибализм повышает выживаемость самки и, в теории, позволяет ей найти более безопасную ситуацию для размножения.

Большая часть научных исследований о каннибализме родителей-отпрысков проделана на рыбах, потому что они обладают широким разнообразием стратегий заботы о потомстве. Грызуны — еще одна хорошо изученная группа, а вот других животных рассматривали далеко не так пристально.