В Госдуме раскрыли, когда YouTube в России будет полностью ограничен

Согласно заявлению заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, видеохостинг YouTube может полностью прекратить работу на территории России в течение ближайшего года. В интервью «Абзацу» парламентарий пояснил, что платформа систематически игнорирует требования отечественного законодательства, что вынудит Роскомнадзор последовательно усиливать ограничительные меры вплоть до полной блокировки сервиса.

Свинцов призвал всех, кто использует площадку для распространения контента, в срочном порядке начать миграцию на российские аналоги, такие как Rutube или «VК Видео». Он утверждает, что развитие цифрового контента должно вестись «на российских платформах или на тех, кто не действует против РФ и наших граждан».

Ранее петербуржцы выразили недовольство провайдерами, которые ограничили доступ к YouTube. Некоторые компании полностью заблокировали сервис.

Хотя и с некоторыми сбоями, раньше жители города могли посещать видеоплатформу. Однако провайдеры SkyNet, «еТелеком» и «Невалинк» перестали предоставлять доступ к YouTube.