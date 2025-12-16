Сервис Blink запустил собственные 3D-карты

Геосоциальное приложение Blink представило карты собственной разработки.

Blink Maps позиционируются как альтернатива сторонним картографическим решениям с авторским визуальным языком.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, раньше в основе Blink использовались решения от Apple и Google, а разработка собственного продукта длилась несколько лет.

На российском рынке сервис вступит в конкуренцию с "Яндекс Картами" и 2ГИС.

Заявлено, что для Blink карта - это не просто навигация, а ключевая часть приложения: пользователи видят друг друга, договариваются о встречах и остаются на связи в движении.

Одной из главных визуальных особенностей называется трехмерная графика. Вместо плоской схемы - объемные и узнаваемые здания, памятники и природные зоны с характерными силуэтами.

В беседе с "РГ" представитель компании сообщил, что художниками команды вручную отрисованы сотни узнаваемых локаций по всему миру - от МГУ и Храма Василия Блаженного в Москве до Эйфелевой башни в Париже, Биг-Бена в Лондоне и Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Максим Климчук, сооснователь Blink:

"Запуск собственных карт для нас - не просто технологическое обновление, а фундаментальный шаг в развитии Blink. Мы больше не ограничены рамками чужих решений и можем самостоятельно развивать карту как живой мир - добавлять новые объекты, игровые механики и форматы взаимодействия. Наша миссия - создать единый цифровой мир для молодежи, который отражает ее ритм, стиль и вайб. Blink Maps будут становиться все более живыми: с новыми узнаваемыми 3D-местами, элементами природы, транспортом и событиями, которые делают город на карте настоящим пространством для общения и движения".

Новые Blink Maps доступны пользователям свежей версии приложения Blink на iOS и Android. Обещано, что обновление распространяется постепенно и в течение ближайших дней появится у всех пользователей.