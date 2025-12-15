Импортозамещение без флагмана: как в России ищут альтернативу SAP

Власти отказались от идеи единой «национальной» ERP по образцу SAP, сделав ставку на консорциум и конкуренцию между отечественными решениями. Минцифры предлагает экосистемный подход, при котором крупный бизнес будет собирать ERP-среду из продуктов разных вендоров, а разработчики — подстраивать дорожные карты под реальные запросы холдингов. Насколько жизнеспособна эта модель и какие риски она несет для рынка и заказчиков?

Обсуждаемая инициатива по созданию консорциума для разработки аналога SAP не подразумевает разработку единственной государственной ERP-платформы. Как пояснил представитель Минцифры в беседе с РБК, ставка на один «национальный» продукт привела бы к искажению рыночной конкуренции, поставив в невыгодное положение как разработчиков, так и заказчиков, а также затормозила бы развитие уже существующих российских систем управления ресурсами предприятий.

В ведомстве обратили внимание на принципиальное различие между понятиями «отечественная» и «национальная» ERP. Национальная система, как правило, одна и наделяется особым статусом, тогда как отечественных решений может быть несколько.

Летом власти поручили Минцифры к IV кв. подготовить предложения по составу участников и правилам работы консорциума для разработки национальной ERP. Поводом для этого стало заявление Алексея Мордашова о том, что «Севергрупп» так и не смогла подобрать полноценную российскую замену SAP.

Предложения по формированию консорциума уже подготовлены. В качестве организационной базы выбран АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом». В его работе участвуют представители металлургии, нефтегазового сектора, химической промышленности, транспорта, а также профильные индустриальные центры компетенций. НЦК ИСУ собрал и систематизировал более 1,3 тыс. требований бизнеса к ERP-системам, включая свыше 200 технических требований, имеющих ключевое значение для крупных холдингов. Эти материалы легли в основу техзадания на создание универсального корпоративного шаблона ERP. До 2027 года центр также планирует разработать инструменты моделирования корпоративной архитектуры и заняться формированием и актуализацией базы эталонных бизнес-процессов.

В Минцифры подчеркивают, что на рынке уже присутствуют успешные российские ERP-продукты, такие как «1С:ERP», «Галактика ERP», «Турбо ERP», Global ERP.

При этом, по оценке «Сисофт Девелопмент», около 40% крупных российских холдингов в энергетике, металлургии, торговле и машиностроении продолжают использовать решения SAP. Глава Сбербанка Герман Греф в декабре отмечал, что банк отказался от идеи полного замещения SAP, разделив его функциональность на отдельные модули: часть из них уже переписана, а часть создается заново на базе генеративных технологий без прямой привязки к прежней логике системы.

В министерстве считают нецелесообразным буквальное копирование SAP и предлагают развивать экосистемный подход, при котором ERP-среда формируется из решений нескольких вендоров. Такой формат, по мнению представителей ведомства, в ряде случаев оказывается более эффективным, если продукты способны работать совместно и отвечают нефункциональным требованиям крупных заказчиков. Некоторые компании уже выстраивают подобные интероперабельные системы. Основная задача нового консорциума, как подчеркивают в Минцифры, — собрать и проанализировать запросы крупнейших заказчиков, чтобы разработчики могли скорректировать дорожные карты своих продуктов под реальные потребности рынка.

Эксперты в целом сходятся во мнении, что идея создания единой государственной или «национальной» ERP-системы малореалистична и экономически неэффективна. Разработка полноценного аналога крупных западных решений требует огромных инвестиций, многих лет работы и накопленного опыта внедрений, поэтому быстро получить сопоставимый по уровню продукт невозможно. Композитный подход, при котором ERP-среда собирается из решений разных вендоров, рассматривается как вынужденная временная мера, позволяющая бизнесу начать импортозамещение без ожидания «идеальной» системы. В то же время такой формат несет существенные риски: усложняется управление, растут интеграционные издержки и требования к квалификации IT-команд. Отдельное внимание эксперты уделяют вопросам информационной безопасности, поскольку распределенная архитектура увеличивает число потенциальных уязвимостей. При этом признается, что на российском рынке уже существуют зрелые ERP-продукты, способные закрывать значительную часть потребностей крупного бизнеса. Многие компании поэтому выбирают поэтапную стратегию, сочетая отечественные решения, собственные разработки и остаточный функционал зарубежных систем. В долгосрочной перспективе специалисты считают более перспективным развитие конкурирующей экосистемы российских ERP, а не создание одного универсального продукта.