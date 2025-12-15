Google лишает Android-трояны главного инструмента слежки

Google внедряет новую функциональность для улучшения безопасности Android-приложений. Теперь разработчики могут гораздо проще защищать пользователей своего софта от слежки и кражи конфиденциальных данных. В частности, в Android 16 появился новый флаг — accessibilityDataSensitive.

О нововедении разработчики Android рассказали в своём в блоге. Как известно, вредоносные программы часто используют специальные возможности ОС (Accessibility Services) для перехвата паролей и другой важной информации.

Например, банковский троян Anatsa или зловред Copybara активно используют эту лазейку, чтобы красть данные с экранов приложений и передавать их операторам.

С помощью флага accessibilityDataSensitive разработчики могут отмечать элементы интерфейса, которые содержат конфиденциальную информацию. Если установить флаг в значение true, нелегитимные приложения с доступом к Accessibility Services (если у них не установлен флаг isAccessibilityTool=true) не смогут получить доступ к этим данным.

Уже сейчас Google внедрила этот флаг в setFilterTouchesWhenObscured. Это значит, что в тех приложениях, где этот метод уже использовался для защиты от «тапджекинга», элементы автоматически будут считаться защищаемыми. Это добавляет защиту без необходимости усилий со стороны разработчиков.

Google советует использовать либо setFilterTouchesWhenObscured, либо accessibilityDataSensitive для всех экранов, где отображаются конфиденциальные данные — например, страницы входа, формы оплаты и другие элементы с личной информацией. Дополнительную информацию можно найти в статье Google, посвящённой тапджекингу.