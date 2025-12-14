Медведям на Камчатке мешают уснуть лососи

Еще не все медведи Камчатского края, обитающие на заповедных территориях полуострова, отправились в свои берлоги, где должны залечь в спячку. Теплая погода, наличие нерестящихся лососей и другой пищи не дают самым ненасытным зверям уснуть, сообщает сайт Кроноцкого заповедника.

Сотрудники заповедника напомнили, что 13 декабря в России отмечается День медведя. Предполагается, что к этой дате все косолапые уходят зимовать в свои берлоги. В Кроноцком заповеднике, как и в Южно-Камчатском заказнике, некоторые и без того упитанные медведи еще кормятся. Виной тому теплая погода, которая установилась в результате прихода в регион циклонов, а также продолжающийся нерест лососей. Есть еще и другая пища. Все это, по мнению ученых, не дает животным уснуть.

По оценкам ученых, 90 процентов медведей Камчатки уже спят. Соответственно, 10 процентов еще нагуливают жирок перед спячкой.