«Росавиация» сообщила о переносе пуска ракеты «Протон-М»

Пуск ракеты‑носителя «Протон-М» с космодрома Байконур был перенесён из-за обнаружения локального несоответствия в разгонном блоке ракеты в ходе плановых предстартовых проверок всех систем.

«Пуск ракеты‑носителя перенесён для устранения недочётов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены», — сообщили в «Росавиации».

В госкорпорации отметили, что фронт работы уже определён, и после проведения необходимых мероприятий подготовка ракеты‑носителя продолжится в штатном режиме.