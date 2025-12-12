Reddit подал иск против запрета соцсетей в Австралии

Reddit просит суд признать австралийский запрет для несовершеннолетних на соцсети недействительным или вывести платформу из‑под действия закона. Компания утверждает, что норма нарушает свободу политической коммуникации и чрезмерно ограничивает участие подростков в общественных и политических дискуссиях, пишет Reuters.

Платформа заявляет, что закон создает серьезные риски для приватности, так как требует инвазивных методов проверки возраста, включая анализ поведения, селфи и загрузку документов. Reddit также указывает на нелогичный список затронутых сервисов: одни популярные платформы для подростков попали под запрет, другие остались вне его, несмотря на сопоставимую аудиторию.

Напомним, Австралия стала первой страной, установившей минимальный возраст 16 лет для использования соцсетей, за нарушение предусмотрены крупные штрафы для платформ. Власти заявляют, что целью закона является защита детей от вредного контента и «хищнических алгоритмов», однако против него уже поданы несколько судебных исков, включая дело от правозащитников и самих подростков.