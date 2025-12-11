В России разработали огнеупорный пластик

В Волгограде разработали пластик, который в пять раз снижает вероятность распространения огня. Исследователи ВолгГТУ создали для эпоксидных композитов «добавку-огнетушитель» на основе солей меди и аммония в фосфорной кислоте. Материал сохраняет прочность, хотя по природе такие смолы легко воспламеняются, сообщает РИА Новости.

Доцент Сергей Борисов отметил, что ключевой эффект обеспечивают три механизма — каталитическое ингибирование, образование коксового слоя и выделение негорючих газов. По его словам, он пояснил, что «сочетание меди (каталитическое ингибирование пламени), фосфора (образование защитного коксового слоя) и азота (выделение негорючих газов) в одном растворимом модификаторе приводит к комплексному синергетическому снижению горючести. Наиболее оптимальным его содержанием является около восьми массовых процентов от всего материала». Он также подчеркнул, что антипирен химически взаимодействует со смолой и формирует новую кристаллическую структуру, что улучшает вязкость и прочность.

Эпоксидные композиты широко применяют в строительстве, авиации и автоиндустрии: они лёгкие, прочные, но плохо переносят высокие температуры. Учёные планируют изучить, как каждый из трёх механизмов подавления пламени влияет на итоговые свойства материала, а также проверить его устойчивость к влажности и долговечность.