В "Мелодии" назвали наиболее популярные жанры на виниле

Слушатели виниловых пластинок предпочитают музыку в жанрах джаз и эстрада.

Об этом в интервью ТАСС сообщила первый заместитель гендиректора фирмы "Мелодия" Карина Абрамян.

"Естественно, все очень хотят эстраду, джаз, - сказала собеседница агентства. - Знаете, мы вообще отталкивались от мнения нашей большой фан-группы в социальных сетях. Мы ведем учет мнений, "книгу жалоб и предложений", но еще смотрим, что люди активно слушают в цифре. Понятно, что, если люди это слушают на цифровом носителе, с вероятностью 80% захотят подержать это в руках".

Ранее "Мелодия" впервые с 1990-х годов возобновила производство пластинок на собственном заводе в Новосибирске из-за высоко спроса у аудитории. В первую партию виниловых дисков вошли в том числе работы Давида Тухманова, группы Zodiac и ВИА "Дос-Мукасан".

