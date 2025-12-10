Вышло приложение с чат-ботом для ремонта техники дома

Специализирующаяся на обучающих материалах и инструментах для самостоятельного ремонта электроники платформа iFixit выпустила обновленную версию своего мобильного приложения для iOS и Android с расширенной библиотекой инструкций, инструментом для мониторинга состояния аккумулятора и нового ИИ-помощника FixBot, предназначенного для оперативной диагностики неисправностей.

© iFixit

Ключевым элементом приложения стала оптимизированная под мобильные устройства база инструкций iFixit. Пользователи могут сохранять список своей техники для быстрого доступа к руководствам, а также заказывать необходимые компоненты и инструменты непосредственно в приложении.

Наиболее заметным нововведением стал FixBot — чат-бот на базе искусственного интеллекта, который помогает диагностировать поломки, задает уточняющие вопросы и предлагает рекомендации, опираясь на базы данных инструкций, PDF-архивов и материалов с форумов.

По словам генерального директора iFixit Кайла Винса, FixBot способен рассматривать несколько сценариев неисправности, пошагово уточнять диагноз и подбирать необходимые запчасти, фактически выполняя роль удаленного консультанта по ремонту.

Для устройств, отсутствующих в библиотеке компании, ИИ-помощник обращается к данным производителей и информации о схожих моделях. На текущем этапе FixBot доступен бесплатно, однако в будущем ряд функций будет доступен по подписке стоимостью $4,99 в месяц.

Обновленное приложение также включает инструмент анализа состояния батареи: помимо текущего уровня заряда, сервис формирует прогноз оставшегося срока службы аккумулятора, позволяя пользователям заранее планировать замену.