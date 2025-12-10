В Италии нашли голову греческой статуи возрастом 2500 лет

Команды из Фрайбургского университета и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга сделали открытие, которое меняет представления о культурном обмене в Древнем Средиземноморье. В этрусском городе Вульчи археологи нашли голову мраморной статуи Коры греческого происхождения — редкий случай крупномасштабной греческой скульптуры за пределами Греции.

Возраст находки превышает 2500 лет, и она подтверждает тесные художественные, религиозные и политические связи между греками и этрусками в архаический период. Об этом сообщает Университет Иоганна Гутенберга в Майнце (Германия).

Искусство, оставшееся под землей

Голова Коры была найдена среди руин монументального храма позднего архаического периода. Сохранившиеся детали статуи поражают: тщательно уложенные волосы, изящная структура лица и аккуратно вырезанная диадема указывают на работу аттической мастерской, вероятно, в Афинах начала V века до н. э.

«Мы полагаем, что статуя была изготовлена в Аттике и привезена в Этрурию. Это прямо свидетельствует о высоком уровне художественного обмена между культурами того времени», — говорит археолог Пол П. Пасека.

Особенно уникальны следы оригинальной краски, сохранившиеся на мраморе. Такие остатки пигментов редки для античных скульптур и позволяют восстановить первоначальный облик статуи, открывая новые возможности для изучения древней полихромии.

Храм, вдохновленный Грецией

Статуя была обнаружена рядом с монументальным храмом VI–V веков до н. э., построенным этрусками в стиле периптеров — зданий с центральной целлой и колоннадой, явно вдохновленных греческими прототипами. Храм соседствовал с Темпио Гранде, формируя священный комплекс на центральном плато города.

Археологи предполагают, что Кора могла быть частью большей скульптурной программы, связанной с храмом — возможно, как вотивная фигура или элемент религиозного памятника. Связь статуи с таким значимым архитектурным комплексом показывает, что элита Вульчи активно заимствовала греческие художественные традиции.

Перекресток культур и торговли

В VI–V веках до н. э. Вульчи был мощным этрусским городом-государством, контролировавшим торговые пути от Тирренского моря вглубь Италии. Открытие Коры подтверждает историю открытости города и активного обмена.

«Начало V века до н. э. стало периодом культурных и художественных инноваций не только в Греции, но и в Этрурии. Эта находка связывает Вульчи с общей историей Средиземноморья», — отмечает доктор Мариакьяра Франческини.

Импорт греческой керамики давно свидетельствовал о торговле, а появление монументальной скульптуры указывает на более прямой контакт — возможно, с участием греческих мастеров, работавших на месте.

Раскопки уже выявили следы деятельности от бронзового века до раннего Средневековья, включая захоронения поздней античности. В дальнейшем будут применяться дистанционное зондирование, стратиграфические микрораскопки и цифровая реконструкция, чтобы понять, как менялся городской ландшафт Вульчи на протяжении столетий.

Знаменательная находка для археологии

Эта терракотовая скульптура не только демонстрирует высочайшее мастерство исполнения, но и служит прямым доказательством гораздо более тесных и ранних контактов между этрусским городом Вульчи и греческим миром, чем считалось ранее.

Пока реставраторы аккуратно собирают и очищают фрагменты, уже очевидно: находка заставит пересмотреть хронологию и характер культурного обмена в Центральной Италии VI века до н.э.