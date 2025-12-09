Раскрыта тайна пролетевшего над Британией НЛО

В британском графстве Девон местные жители наблюдали необычное явление на небе, которое они приняли за корабль пришельцев. По словам очевидцев, от объекта исходил яркий столб света, сообщает The Sun.

Как заявила одна из жительниц, она не могла поверить в то, что увидела. Объект был «прямым» и располагался «высоко в небе». При этом, по словам астрофизика Джонатана Макдауэлла, британские специалисты зафиксировали пролет китайской ракеты и наблюдали ее выхлопные газы.

Он выразил уверенность в том, что речь идет именно о китайской ракете «Чжукэ-3», совершившей свой первый испытательный полет». Макдауэлл подчеркнул, что ракета была запущена неподалеку от границы с Монголией. Она нужна для того, чтобы доставлять спутники, отметил собеседник издания.

Недавно ученые обнародовали новые сведения о межзвездном объекте 3I/ATLAS, который движется с невероятной скоростью в сторону Земли. Исследователи зафиксировали, что «комета-НЛО» постепенно отслаивается слоями, как луковица, и все слои имеют одинаковый диаметр — около 5 угловых минут. Рентгеновское гало и голубая оболочка, которая отслаивается, также имеют идентичные размеры и форму.