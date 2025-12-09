Самая многообещающая экзопланета подвела ученых

Лера Букина

Новые наблюдения за экзопланетой TRAPPIST-1e, вращающейся вокруг холодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1, не подтвердили наличие атмосферы, способной поддерживать жидкую воду, сообщает журнал The Astrophysical Journal Letters.

© Global Look Press

Ранние данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» намекали на наличие метана, но более детальный анализ показал, что метан на TRAPPIST-1e разрушается слишком быстро из-за интенсивного ультрафиолетового излучения звезды.

Планета получает его в тысячи раз больше, чем Титан, где метан сохраняется от 10 до 100 миллионов лет. На TRAPPIST-1e метан может существовать лишь около 200 000 лет, что делает маловероятным его естественное восполнение.

Исследователи пришли к выводу, что для ответа на вопрос о наличии атмосферы на TRAPPIST-1e необходимы дополнительные наблюдения. Планета остается одним из самых перспективных потенциально обитаемых миров, но текущие инструменты работают на пределе своих возможностей.

Будущие миссии, такие как Pandora (запуск в 2026 году), помогут лучше различать звездные и атмосферные явления. Также планируется редкое наблюдение за двойным транзитом TRAPPIST-1e и TRAPPIST-1b, что позволит сравнить их сигналы и определить особенности, связанные с атмосферой TRAPPIST-1e, говорится в материале.