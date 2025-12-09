Самая многообещающая экзопланета подвела ученых

Новые наблюдения за экзопланетой TRAPPIST-1e, вращающейся вокруг холодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1, не подтвердили наличие атмосферы, способной поддерживать жидкую воду, сообщает журнал The Astrophysical Journal Letters.

Ранние данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» намекали на наличие метана, но более детальный анализ показал, что метан на TRAPPIST-1e разрушается слишком быстро из-за интенсивного ультрафиолетового излучения звезды.

Планета получает его в тысячи раз больше, чем Титан, где метан сохраняется от 10 до 100 миллионов лет. На TRAPPIST-1e метан может существовать лишь около 200 000 лет, что делает маловероятным его естественное восполнение.

Исследователи пришли к выводу, что для ответа на вопрос о наличии атмосферы на TRAPPIST-1e необходимы дополнительные наблюдения. Планета остается одним из самых перспективных потенциально обитаемых миров, но текущие инструменты работают на пределе своих возможностей.

Будущие миссии, такие как Pandora (запуск в 2026 году), помогут лучше различать звездные и атмосферные явления. Также планируется редкое наблюдение за двойным транзитом TRAPPIST-1e и TRAPPIST-1b, что позволит сравнить их сигналы и определить особенности, связанные с атмосферой TRAPPIST-1e, говорится в материале.