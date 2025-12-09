Топ-менеджер Apple опроверг слухи о своем уходе

Старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джонни Сроуджи заявил, что не планирует покидать компанию в обозримом будущем. В служебной записке он напрямую обратился к сотрудникам, чтобы положить конец спекуляциям о своем уходе.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Я горжусь удивительными технологиями, которые мы создаем: дисплеями, камерами, сенсорами, чипами, батареями и многими другими решениями для всей линейки продуктов Apple. Вместе мы делаем лучшие в мире устройства. Я люблю свою команду и свою работу в Apple и не собираюсь уходить в ближайшее время», — говорится в заявлении Сроуджи.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер заявил гендиректору Apple Тиму Куку о том, что «серьезно рассматривает» возможность ухода в ближайшем будущем. Сам Сроуджи не стал напрямую опровергать эти сведения, однако его обращение к сотрудникам свидетельствует об изменении планов.

Сроуджи присоединился к Apple в 2008 году для разработки чипа A4 для iPhone 4 — первого процессора, созданного компанией самостоятельно. Под его руководством подразделение выпустило ряд решений, включая чип A19 Pro для iPhone 17 Pro, обладающий самой высокой производительностью среди мобильных процессоров, и линейку Apple silicon для Mac, лидирующую по энергоэффективности.

Тем временем Apple продолжает терять других ключевых руководителей. В последние месяцы о своем уходе объявили операционный директор Джефф Уильямс, глава подразделения ИИ Джон Джаннандреа, руководитель экологических программ Лиза Джексон и главный юрисконсульт Кейт Адамс. Также ходили слухи о возможной отставке самого Тима Кука с поста генерального директора в следующем году.