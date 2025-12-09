Названы лучшие телевизоры стоимостью до 30 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех сбалансированных моделей телевизоров, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб.

© Hisense

Открывает список Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 50 от суббренда «Яндекс», который может похвастаться 50-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением 4K и яркостью 300 нит, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus, системой YaOS со встроенной «Алисой» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов. Эта модель стоит в среднем 23,5 тыс. руб.

Следом идет Haier Smart TV S2 Pro за 28,7 тыс. руб. Устройство оснащается 50-дюймовой HQLED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью 320 нит, поддержкой технологий MEMC и 4K Upscaling для оптимизации качества изображения, стереодинамиками мощностью 19 Вт с поддержкой Dolby Digital и функцией Simulated Surround Sound для имитации объемного звука, а работает телевизор под управлением Android TV.

Замыкает топ Hisense 50E7Q стоимостью 30,5 тыс. руб. Этот телевизор выделяется QLED-экраном с диагональю 50 дюймов, 4K-разрешением и яркостью 330 нит, поддержкой технологий AI 4K Upscaler, MEMC и 3D Noise Reduction для улучшения качества изображения, стереодинамиками на 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos и DTS X. Модель работает под управлением фирменной ОС VIDAA с поддержкой игровой панели, спортивным режимом и Filmmaker Mode.