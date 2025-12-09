Названы лучшие телевизоры стоимостью до 30 тысяч рублей

Названы лучшие телевизоры в пределах 30 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из трех сбалансированных моделей телевизоров, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб.
Открывает список Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 50 от суббренда «Яндекс», который может похвастаться 50-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением 4K и яркостью 300 нит, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus, системой YaOS со встроенной «Алисой» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов. Эта модель стоит в среднем 23,5 тыс. руб.
Следом идет Haier Smart TV S2 Pro за 28,7 тыс. руб. Устройство оснащается 50-дюймовой HQLED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью 320 нит, поддержкой технологий MEMC и 4K Upscaling для оптимизации качества изображения, стереодинамиками мощностью 19 Вт с поддержкой Dolby Digital и функцией Simulated Surround Sound для имитации объемного звука, а работает телевизор под управлением Android TV.
Замыкает топ Hisense 50E7Q стоимостью 30,5 тыс. руб. Этот телевизор выделяется QLED-экраном с диагональю 50 дюймов, 4K-разрешением и яркостью 330 нит, поддержкой технологий AI 4K Upscaler, MEMC и 3D Noise Reduction для улучшения качества изображения, стереодинамиками на 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos и DTS X. Модель работает под управлением фирменной ОС VIDAA с поддержкой игровой панели, спортивным режимом и Filmmaker Mode.