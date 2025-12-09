Сервис «Вжух» от «Сбера» стал доступен пользователям Android

Сервис «Вжух» от «Сбера» теперь доступен на смартфонах Android для клиентов без карты «Мир» и на устройствах без NFC-модуля (near field communication). Об этом сообщается в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении редакции Frank Media.

© Пресс-служба Сбера

Чтобы воспользовать сервисом, нужно обновить «Сбербанк онлайн» и предоставить приложению разрешение на использование Bluetooth. «Вжух» работает с картами «Мир», Visa и Mastercard и позволяет оплачивать покупки при отсутствии интернета.

Когда на экране терминала появляется сумма, которую нужно оплатить, покупателю следует открыть приложение «Сбербанк онлайн», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату.