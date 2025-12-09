Пользователи нашли способ ускорить WhatsApp*

В соцсетях активно распространяется лайфхак, который, как утверждают пользователи, ускоряет работу мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской организации и запрещённой корпорации Meta). Суть проста: если сменить язык интерфейса на любой, кроме русского, а затем перезапустить приложение, его работа заметно ускоряется.

Эту рекомендацию проверил один из блогеров на Habr и подтвердил её работоспособность. Он переключил интерфейс на английский — привычный для себя вариант. Тем, кто не хочет значительных изменений в оформлении, советуют болгарский язык, визуально близкий к русскому.

По итогам тестирования лайфхак действительно сработал. Более того, для ускорения аудиозвонков достаточно, чтобы только один из участников разговора использовал интерфейс не на русском языке. Блогер проверил метод при звонках в разные города и страны — способ работает и для групповых вызовов.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал голосовые и видеозвонки в WhatsApp и Telegram с 13 августа. В конце ноября давление на сервис усилилось: тогда ряд депутатов назвали полную блокировку мессенджера «вопросом времени».

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена