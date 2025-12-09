Названо самое популярное слово в комментариях в соцсетях

В России определили самое используемое слово в комментариях в социальных сетях в 2025 году. Им стало слово «бот».

Об этом говорится в исследовании, которое провели сервис аналитики и управления соцсетями и сотрудники университетов СПбГУ и ЮФУ.

«Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово «бот» — его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях, живой человек или алгоритм, и это отражается в языке», — подчеркивается в исследовании.

Второе место заняло слово «топ» (53452 упоминания), замкнула тройку «норм» (43809). В топ-5 попало слово «ИИ» и другие нейросетевые производные (30664). По словам экспертов, это связано с тем, что тема технологий снова стала фактором, который оказывает влияние на изменчивость языка. Кроме того, в рейтинг попали слова «го», «чел», «фейк», «инет», а также «вайб» и «чекать».

В ходе исследования специалисты провели анализ 64 млн комментариев в пяти соцсетях. В результате был составлен словарь из 342 сленговых слов.

Ранее стало известно, что словом 2025 года в России стало слово «победа». Оно заняло первое место в рейтинге, который составил Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. На втором и третьем местах оказались слова «Max» и «нейросеть».

До этого словом года, по мнению Кембриджского словаря, стал термин «парасоциальный». По мнению составителей, он отражает главную тенденцию года. Слово описывает особый тип взаимоотношений, при котором человек ощущает тесную связь с публичными персонами, несмотря на отсутствие с ними личного контакта.