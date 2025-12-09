OpenAI добавила рекламу в платную версию ChatGPT

Пользователи ChatGPT Plus заметили в ответах странные «пузырьки» с предложениями купить продукты в Target — даже когда вопрос касался BitLocker и никак не был связан с покупками.

Логотип бренда, призыв к действию и коммерческий контекст сделали вывод очевидным: в платной версии сервиса появилась реклама.

OpenAI это отрицает. По словам директора Дэниела МакОли, речь идёт не о рекламе, а о «рекомендациях приложений» от пилотных партнёров.

Компания якобы тестирует более «органичную интеграцию» приложений внутри ChatGPT после запуска SDK на DevDay.

Тем не менее пользователи указывают, что рекомендация появляется автоматически, без запроса и без связи с темой — то есть ведёт себя, как обычное рекламное размещение.

Фактически ChatGPT Plus начинает показывать коммерческие подсказки внутри ответов, а спор о том, реклама это или нет, остаётся формальным.