Названы самые популярные модели ноутбуков в России
Спрос россиян осенью 2025 года сместился в сторону ноутбуков с увеличенной диагональю экрана, повышенной автономностью и универсальной производительностью. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео», поступившем в «Газету.Ru».
В денежном выражении лидером осеннего сезона лидером признан ноутбук HUAWEI MateBook D 16 — модель, представленная в нескольких конфигурациях и привлекающая покупателей 16-дюймовым дисплеем и сбалансированными характеристиками. За этим ноутбуком следуют игровой ASUS TUF Gaming F17 и актуальный Apple MacBook Air 13 M4.
В топ-10 также вошли ASUS VivoBook 15, VivoBook S 16, TECNO MegaBook K15, Acer Nitro V 15, MSI Katana 17, HUAWEI MateBook D 14 и Machcreator One i3 G2.
В количественном выражении структура предпочтений аналогична: безусловным лидером также стал HUAWEI MateBook D 16. За ним следуют TECNO MegaBook K15, ASUS VivoBook 15, еще одна конфигурация HUAWEI MateBook D 16, ASUS VivoBook S, а также ноутбуки HUAWEI, ASUS, Acer и TECNO.
Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео» Кирилл Исаев отметил, что в осенний период россияне отдавали предпочтение универсальным устройствам с диагональю 15–16 дюймов и сбалансированными характеристиками.
«Мы видим устойчивый спрос на модели 15–16 дюймов — они подходят и для работы, и для учебы, и для развлечений. Сильные позиции брендов HUAWEI, ASUS и TECNO показывают, что пользователи стремятся получить максимум возможностей в рамках оптимального бюджета. При этом интерес к игровым моделям тоже сохраняется: это один из наиболее динамичных сегментов, который растет за счет обновления технологий и расширения сценариев использования», — заключил эксперт.