Названы самые популярные модели ноутбуков в России

Спрос россиян осенью 2025 года сместился в сторону ноутбуков с увеличенной диагональю экрана, повышенной автономностью и универсальной производительностью. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео», поступившем в «Газету.Ru».

В денежном выражении лидером осеннего сезона лидером признан ноутбук HUAWEI MateBook D 16 — модель, представленная в нескольких конфигурациях и привлекающая покупателей 16-дюймовым дисплеем и сбалансированными характеристиками. За этим ноутбуком следуют игровой ASUS TUF Gaming F17 и актуальный Apple MacBook Air 13 M4.

В топ-10 также вошли ASUS VivoBook 15, VivoBook S 16, TECNO MegaBook K15, Acer Nitro V 15, MSI Katana 17, HUAWEI MateBook D 14 и Machcreator One i3 G2.

В количественном выражении структура предпочтений аналогична: безусловным лидером также стал HUAWEI MateBook D 16. За ним следуют TECNO MegaBook K15, ASUS VivoBook 15, еще одна конфигурация HUAWEI MateBook D 16, ASUS VivoBook S, а также ноутбуки HUAWEI, ASUS, Acer и TECNO.

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео» Кирилл Исаев отметил, что в осенний период россияне отдавали предпочтение универсальным устройствам с диагональю 15–16 дюймов и сбалансированными характеристиками.