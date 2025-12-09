Трамп разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай

Соединенные Штаты дадут компании NVIDIA «зеленый свет» на поставку микросхем сертифицированным клиентам в Китае. Об этом решении президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

© Газета.Ru

«Я сообщил председателю Китая Си, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свою продукцию H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать сильную национальную безопасность», — написал Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что Министерство торговли США в настоящее время занимается согласованием деталей этого решения. Аналогичный подход, по его словам, будет применяться к компаниям AMD, Intel и другим американским производителям.

«25 % будет выплачено Соединенным Штатам Америки», — отметил Трамп.

В конце ноября китайские регуляторы запретили компании ByteDance, владельцу TikTok, использовать чипы NVIDIA в новых центрах обработки данных. Решение стало неожиданным ударом по ByteDance, которая в 2025 году закупила больше чипов NVIDIA, чем любая другая китайская компания.