Google в следующем году представит первые очки с ИИ

Google работает над двумя типами очков с использованием искусственного интеллекта, одни из которых планируется выпустить в 2026 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«На конференции I/O мы объявили о сотрудничестве с Samsung и нашими партнерами Gentle Monster и Warby Parker над созданием стильных и легких очков, которые можно комфортно носить в течение всего дня. Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием двух типов очков», – пишет Google.

Первый тип, согласно информации Google, представляет собой очки с искусственным интеллектом, предназначенные для использования без экрана, со встроенными динамиками, микрофоном и камерой. Эти очки позволят пользователям общаться с ИИ Gemini, делать фотографии и получать различные виды помощи. Планируется, что они появятся в продаже уже в следующем году, сообщила компания.

Второй продукт, над которым Google совместно с партнерами разрабатывает – это очки с ИИ и встроенным дисплеем, который способен отображать полезную информацию, такую как навигационные указания или субтитры с переводом. Конкретная дата выхода этих очков пока не уточняется.