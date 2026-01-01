Музыкальные концерты, фейерверки и ревущие толпы на стадионах могут достигать опасных уровней громкости — достаточно опасных, чтобы повредить слух человека. Но какой звук на Земле — самый громкий? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

Ответ зависит от того, что можно подразумевать под «звуком» и считаются ли исторические документы валидным источником информации — таким же, как современные научные инструменты.

Извержение вулкана Кракатау в 1883 году часто называют самым громким записанным звуком в истории. Люди услышали взрыв на расстоянии более чем 3 000 километров, а барометры по всей планете зафиксировали его ударную волну. На расстоянии 160 километров громкость извержения, по разным оценкам, достигала 170 дБ — достаточно, чтобы перманентно повредить человеческий слух. А в 64 километрах от вулкана он был настолько громким, что, по свидетельствам моряков, у некоторых лопнули барабанные перепонки.

Обычно люди могут выдерживать громкость до 140 дБ; звуки громче этой черты становятся болезненными и невыносимыми. Слух может пострадать при воздействии звука громкостью 85 дБ на протяжении пары часов, 100 дБ — 14 минут, или 110 дБ — всего за две минуты. Для контекста, среднестатистический пылесос шумит на 75 дБ, бензопила — 110 дБ, а турбина самолета — примерно 140 дБ.

По современным прикидкам, громкость Кракатау достигла приблизительно 310 дБ. При таких показателях звуковые волны перестают вести себя как обычно. На громкости около 194 дБ они превращаются в ударные волны — мощные фронты давления, создаваемые, когда что-то движется быстрее скорости звука. Ударная волна Кракатау была такой сильной, что она обогнула планету семь раз.

Но на эти подсчеты некоторые ученые возражают, что мы никак не можем подтвердить или опровергнуть громкость извержения Кракатау. Никто не находился достаточно близко к источнику, чтобы измерить показатели звука.

Другой претендент на звание самого громкого — взрыв метеора Тунгуска над Сибирью в 1908-м. Он сровнял с землей деревья на многие километры вокруг, и даже отправил ударную волну в кругосветное путешествие. Тунгуска была примерно такой же громкой, как и Кракатау (300-315 дБ), но, в отличие от извержения Кракатау, этот взрыв записали только те инструменты, что находились очень далеко.

Если же ограничить гонку только теми звуками, что были замерены с помощью современных научных инструментов, то на первую строчку выходит более актуальное событие. А именно, извержение подводного вулкана Хунга-Тонга в январе 2022 года — его ударную волну было слышно даже на Аляске, хотя сам вулкан находится в Полинезии.

Одна из ближайших к вулкану научных станций в момент извержения зафиксировала скачок давления на 1 800 паскалей — в три раза мощнее, чем от взрыва трех 200-мегатонных взрывных устройств. Если конвертировать эту цифру в децибелы на расстоянии одного метра от источника, то громкость Хунга-Тонга составила примерно 256 дБ. Однако это не совсем научный вывод, потому что взрыв получился слишком мощным, чтобы измерять его по обычной шкале.

А вот самая мощная ударная волна в недавней истории, как ни странно, по большей части прошла мимо новостных заголовков, потому что ее нельзя было расслышать человеческим слухом. Ученые попытались создать огромные ударные волны в лабораторных условиях, и для одного опыта они направили рентгеновский лазер в микроскопическую струю воды. Итого они сгенерировали волну мощностью примерно в 270 дБ. Но эксперимент проходил в вакуумной камере, поэтому волна получилась абсолютно тихой — звуку нужен медиум, вроде воздуха или воды, чтобы распространяться.