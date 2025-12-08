От Xenix до Amiga: без каких Unix-систем не было бы Linux

Сегодня в загрузке и установке бесплатных Unix-подобных систем на ПК или одноплатных компьютерах, вроде Raspberry Pi, нет ничего необычного. Но в 1980-1990-х годах подобные операционные системы во многом сформировали нынешние конвенции Linux. Портал howtogeek.com рассказал о ретро-платформах, без которых не было бы Linux.

Xenix

Учитывая, как много пользователей Linux любят критиковать Microsoft, очень иронично, что последняя создала операционную систему на Unix. Компания думала наперед, лицензировав инструмент у AT&T в конце 1970-х. Поскольку AT&T легально не могла рекламировать ОС от Bell Labs, которая шумела в кругах информатики, Microsoft смогла выпустить собственную версию. Ей нужно было лишь сменить имя — и она выбрала Xenix.

Вскоре после этого IBM хотела подыскать операционную систему для своего будущего ПК, и лицензировала CP/M клон, созданный местной компанией. Microsoft по-прежнему фокусировалась на Xenix как будущем компьютерных технологий, признав, что MS-DOS — упрощенная, примитивная альтернатива. По задумке корпорации, MS-DOS должна была стать вариантом для простых, однопользовательских систем, а Xenix — для более продвинутой многозадачной работы. Microsoft даже добавила некоторые фичи, похожие на Unix, в MS-DOS2, планируя продвигать оба продукта.

Но распад AT&T помешал этим планам. Потеряв свою монополию в качестве крупнейшего оператора связи в Америке, компания получила возможность войти в компьютерную индустрию, и продавать Unix соперничая с Microsoft. Та объединилась с IBM для создания OS/2 и передала интеллектуальную собственность Xenix консультационной фирме в Санта-Круз, купив долю в этой фирме.

Xenix пользовалась популярностью благодаря тому, что она работала даже на дешевых ПК, и внутри Microsoft ее применяли для разработок и серверных операций вплоть до 1990-х. Особенно популярной система была среди мелких предпринимателей ввиду своей многопользовательской природы: один текстовый терминал мог обслуживать несколько пользователей, что позволяло сократить расходы на железо.

A/UX

Современная macOS — не первая Unix-подобная система Apple, работающая на железе Mac. Пальма первенства принадлежит A/UX, вышедшей в 1998-м. Она разрабатывалась как операционная система для технических пользователей, таких как ученые и инженеры, которым нужно запускать не только рабочие, но и офисные программы, вроде таблиц и текстовых редакторов. A/UX также была призвана открыть Apple дорогу к определенным государственным подрядам правительства США, требовавшим совместимость продуктов с Unix.

Хотя операционную систему оценили за сочетание простоты Mac и мощности Unix, она, наверное, была слишком дорогой для большинства пользователей. С переходом от 68К процессора к PowerPC компания забросила A/UX, хоть и проспонсировала разработку забытой MkLinux.

Dell Unix

Если знать, где искать, то даже сегодня можно найти машину от Dell, на которой предустановлена либо Red Hat Enterprise Linux, либо Ubuntu. Причем это не первый случай, когда производитель предлагал Unix-подобные операционные системы на продажу. Так, в начале 1990-х Dell предлагала компьютеры с версией System V: ее продающей фишкой, как и в случае Xenix, были низкие системные требования.

Продукт также получил множество инструментов и quality-of-life удобств, которые позже стали неотъемлемыми чертами Linux. А другим важным отличием системы была автоконфигурация — она тоже впоследствии стала распространенной на Linux. Dell не смогла составить конкуренцию Xenix среди целевой аудитории, поэтому компания закрыла проект.

SunOS

Хотя Sun знают по 68К и SPARC-терминалам, компания также выпустила машину на базе процессора Intel 86 — Sun 386i. А работала она на собственной версии Unix от Sun, которую тогда называли SunOS; она использовала VP/ix для запуска программ MS-DOS, что похоже на WINE того времени. ПК использовал виртуальный режим 8086 для запуска более одного DOS-приложения — OS/2, например, так не умела.

Amiga Unix

Commodore Amiga — революционная машина, чьи графика и звук опережали время… Хотя сама платформа, при этом, была словно проклята плохим менеджментом. Но что-то хорошее из этой затеи все-таки вышло: Amiga работала на собственной версии Unix — Commodore Unix, которая была версией System V.

Amiga Unix привлекла определенную аудиторию, поскольку тот же Вирджинский политехнический институт сделал покупку этих машин обязательной для всех студентов факультета информатики. Как и другие Unix-системы на маломощном железе, Amiga Unix критиковали за спорную производительность. В отличие от A/UX, на Amiga Unix нельзя было запускать обычные приложения Amiga, зато пользователь мог загружать AmigaDOX и Unix одновременно. Примерно так же, как это делают некоторые энтузиасты сегодня, загружая Linux и Windows на одном компьютере.