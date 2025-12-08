Представлен PlugOS: Android на iPhone и iPad за $199

TrustKernel представила PlugOS — защищённую операционную систему на базе Android, созданную специально для мини-компьютера PlugMate; об этом пишет портал pepelac.news. Устройство позволяет запускать полноценный Android на совместимых платформах, включая iPhone и iPad, а также Mac, Windows-ПК и Android-смартфоны.

PlugMate — мини-ПК размером с флешку с разъёмом USB-C. Он работает как автономный Android-компьютер: все вычисления выполняются внутри самого девайса, а подключаемый хост обеспечивает питание, ввод и вывод изображения. Данные пользователя хранятся локально. По концепции это напоминает Intel Compute Stick, но в более компактном формате и с явным приоритетом безопасности.

Производитель акцентирует защиту информации: PlugOS получил аппаратное шифрование всего диска, предзагрузочную аутентификацию и несколько режимов самоуничтожения при попытках несанкционированного доступа. Устройство адресовано тем, кому нужна физически изолированная среда для работы с конфиденциальными данными — подход, который убирает лишние риски доверия к хост-системе.

В основе — неназванный восьмиядерный чип, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Для усиления приватности используются виртуализированные датчики. Можно устанавливать любые Android-приложения, однако ресурсоёмкие программы могут работать с ограничениями из-за компактного железа, так что ставка выглядит на повседневные задачи.

Цена PlugMate заявлена в 299 долларов, но сейчас действует акция — 199 долларов. Тем, кому нужен схожий функционал с меньшими ограничениями, производитель советует обратить внимание на недорогой Android-смартфон с защищённой кастомной прошивкой вроде GrapheneOS.