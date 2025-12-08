На Солнце произошла редкая «черная» вспышка

Редкое событие - "черная" вспышка - произошло на Солнце в ночь на понедельник.

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Красивая и редкая "черная" вспышка произошла сегодня в полночь по московскому времени. Взрыв на Солнце разорвал и разбросал по солнечному диску на расстояние около миллиона км облако плотного холодного водорода. Темное, слабо светящееся холодное вещество, наблюдающееся на фоне яркого диска, создало на несколько часов удивительную иллюзию то ли призрачного черного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного темного тумана, окутавшего на несколько часов треть солнечного диска", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев, событие никак не повлияет на Землю.

"Само явление возникло из-за того, что плазменное облако не было выброшено наружу, а было разбросано по атмосфере Солнца", - сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что разницы между обычной солнечной вспышкой и "черной" по степени влияния на Землю нет.